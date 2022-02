Veneto: quattro milioni di cittadini con due dosi di vaccino, calando ancora i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Veneto ha superato quota 3 milioni vaccinazioni con la dose addizionale contro il Covid-19. In totale sono quasi 4 milioni i cittadini veneti che hanno almeno due dosi, pari all'82,4 per cento della popolazione. La conferma arriva dal bollettino di oggi venerdì 11 febbraio, che ha confermato un ulteriore calo dei contagi. I nuovi casi registrati sono 6223, in diminuzione di circa un migliaio rispetto al dato di ieri. Gli attualmente positivi sono poco più di 120 mila. Si registra oggi una forte diminuzione dei ricoveri 194 in meno rispetto a ieri, di cui 174 dall'area medica e 20 dalle terapie intensive. I pazienti negli ospedali veneti sono così diventati 1687. Le vittime salgono a 13.506, con altri 21 decessi registrati tra ieri e oggi. Se la tendenza odierna sarà confermata nei prossimi giorni, sarà probabile il ritorno alla zona bianca dalla prossima settimana. (Rev)