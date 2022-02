Camorra: Ronghi (Sud protagonista), Torre Annunziata (Na) ha bisogno di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torre Annunziata ha bisogno di legalità e di una svolta morale ed etica che deve nascere dall'azione giudiziaria, dalla buona politica e dal buon voto". E' quanto ha affermato il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "L'indagine giudiziaria in corso sembra far emergere un quadro inquietante di collusione tra camorra, politica ed imprenditoria sul quale la magistratura farà chiarezza ed, in particolare, bisognerà fare chiarezza su eventuali collegamenti con la politica regionale" – ha sottolineato Ronghi, per il quale "tutto ciò non rende giustizia a Torre Annunziata, una città di straordinaria bellezza che potrebbe essere volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio". (ren)