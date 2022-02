Veneto: scritte ingiuriose contro Federica Pellegrini, solidarietà da Luca Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune frasi ingiuriose contro la campionessa di nuoto Federica Pellegrini sono state trovate stamattina sui cartelli lungo un tratto del lungomare di Jesolo (Venezia) a lei intitolato. Gli epiteti sono stati stampati su cartelli di colore giallo, lo stesso sfondo delle tabelle originali installate nell’agosto 2015 alla presenza dell’atleta, ritiratasi dall’agonismo a fine estate. “Campionessa olimpica di arroganza e mitomania” si legge in una parte della didascalia, che è già stata rimossa dagli agenti della Polizia locale. “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà”, è stato il primo commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “E’ un bruttissimo gesto, oltre che un reato che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge”, conclude Zaia.(Rev)