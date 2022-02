Veneto: ricognizione e classificazione delle aree strategiche per la mobilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Seconda commissione consiliare permanente del Consiglio regionale veneto, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha iniziato la discussione in merito alle linee guida per le aree strategiche ai fini della mobilità regionale afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade a pedaggio e alle stazioni della rete ferroviaria regionale. Sul documento, predisposto dalla Giunta, la commissione dovrà esprimere un parere, dopo aver sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, che si riunirà tra una decina di giorni. Le Linee guida, all’interno del Piano territoriale regionale di coordinamento, contengono la ricognizione e la classificazione delle aree legate alla mobilità e sono indirizzate a Province, Città Metropolitana di Venezia e Comuni. Hanno obiettivi generali e strategici, la cui coerenza verrà valutata in sede di Valutazione Ambientale Strategica. Rispetto alla pianificazione comunale, nell’ottica di una collaborazione con gli Enti Locali, viene chiesta una particolare attenzione per efficientare la mobilità e salvaguardare le aree strategiche nell’ambito della riqualificazione urbanistica.(Rev)