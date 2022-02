Napoli: Lega, finalmente ricordo martiri foibe alla quinta municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, per la prima volta, anche nella quinta Municipalità (Arenella-Vomero) ci sarà un momento di commemorazione e riflessione sul dramma delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Sono molto orgoglioso che, nonostante qualche inspiegabile reticenza, sia stata calendarizzata una commissione congiunta (Cultura e Scuola) per squarciare il velo che ancora purtroppo avvolge il dramma vissuto dai nostri connazionali alla fine della seconda guerra mondiale. Mi auguro sia soltanto l'inizio di un percorso che ci porti in questi anni a poter coinvolgere scuole ed associazioni, giovani e storici del territorio in un percorso condiviso di unità e chiarificazione". È quanto ha dichiarato Emanuele Papa, consigliere della Lega per la quinta Municipalità di Napoli. (Ren)