Veneto: casette dell’acqua, tolto l’obbligo di installazione per i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni veneti vengono sgravati dall’obbligo di installare le cosiddette casette dell’acqua in aree pubbliche. E’ la principale novità approvata con i voti della maggioranza tra le modifiche alla leggere regionale 11 del 2020, che introduceva misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina. Dopo aver acquisito il parere favorevole e unanime del Consiglio delle autonomie locali, la Seconda commissione del consiglio regionale ha confermato la facoltà, e non più l’obbligo, di porre in essere i diversi adempimenti indicati dalla normativa, a iniziare dall’installazione delle casette dell’acqua. Si tratta di erogatori, allacciati all’acquedotto pubblico e già presenti in molte località, che forniscono, a pagamento, acqua microfiltrata e sterilizzata, anche addizionata di anidride carbonica. Alle amministrazioni locali è stato accordato più tempo per adempiere agli oneri previsti, portando da due a cinque anni l’arco di tempo per installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici. Sempre entro cinque anni i Comuni, dopo aver accertato la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, hanno la facoltà provvedere all’individuazione di aree pubbliche destinate all’installazione delle casette dell’acqua.(Rev)