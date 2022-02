Veneto: consultazioni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione della normativa comunitaria relativa al mercato interno dell'energia elettrica, il Consiglio regionale veneto ha iniziato la discussione sul progetto di legge della Giunta relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. Sul provvedimento verranno aperte le consultazioni con i soggetti portatori di interesse. La proposta normativa, già illustrata la scorsa estate dall’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, oggi presente durante l’esame in Seconda commissione, definisce modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che arrivano a scadenza o sono già scadute e non ancora riassegnate, o sono decadute oppure oggetto di rinuncia.(Rev)