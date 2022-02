Abruzzo: rinnovare memoria foibe è dovere e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare è importante, ma soprattutto necessario per conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici. È fondamentale per le giovani generazioni ripercorrere quelle tappe, anche se dolorose, perché per loro è questo il momento in cui si forma una coscienza e una consapevolezza". Lo ha detto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi, a L'Aquila, per celebrare la giornata del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Un evento organizzato dalla regione Abruzzo e dal comune dell'Aquila, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, all'Auditorium del Parco. Sono intervenuti anche il sindaco Pierluigi Biondi, l'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, e il dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale, Giuliano Bocchia. Tra il pubblico presenti le massime autorità civili e militari nonché il Rettore dell'università dell'Aquila, Edoardo Alesse. "Se c'è una giornata proclamata solennità civile nazionale - ha aggiunto Marsilio - il modo migliore per celebrarlo è di coinvolgere le scuole e dare la possibilità agli studenti di conoscere questa pagina nera della storia affinché non si perda nell'oblio. Dobbiamo conoscere il nostro passato. È un dovere morale e una responsabilità sociale". "Ricordo Storia Futuro” è stato un momento di confronto e di coinvolgimento per gli studenti abruzzesi con uno spazio dedicato alla musica e al teatro. "La memoria e il ricordo - ha continuato il sindaco Biondi - sono strumenti che, se opportunamente utilizzati, generano armonia nelle comunità. La rievocazione di tragedie può essere pietra da scagliare contro qualcuno o contro qualcosa, rinnovando uno scontro che non fa bene alla nazione, oppure esempio per conoscere il passato e non ripetere errori". (segue) (Gru)