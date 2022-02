Abruzzo: rinnovare memoria foibe è dovere e responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella delle foibe è 'una pagina strappata della nostra storia', come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La commemorazione di oggi - ha detto Biondi - rende onore alle vittime e a quanti furono costretti a subire l'onta dell'esodo. Essere consapevoli del nostro percorso storico aiuta ad indicare ai giovani la rotta di una convivenza pacifica, in cui la conoscenza è elemento di confronto e non di divisione e scontro". L'obiettivo è quello di coinvolgere le giovani generazioni al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia vissuta da migliaia di italiani e delle moltissime vittime delle foibe. "La conoscenza della storia crea consapevolezza, la consapevolezza genera responsabilità e alimenta la maturità civile - ha proseguito l'assessore Quaresimale -. Anche se non è sempre facile costruire un ponte valido tra il passato e il futuro, lo strumento che ci supporta nella costruzione di un Paese, sempre più liberale e democratico, di un'Europa, grande spazio comune di pace, è mantenere la memoria viva, promuovere la migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali, è insegnare ai giovani l'importanza del rispetto dei diritti umani, della diversità e della tutela delle minoranze, educare alla cittadinanza piena ed attiva, alla cittadinanza europea. Questo ci aiuta a costruire il nostro futuro e quello delle generazioni future". Dopo i contributi del cantautore e scrittore Simone Cristicchi e di Emanuele Merlino, presidente del Comitato "10 febbraio", l'associazione culturale "Ricordo" dell'Aquila ha introdotto letture e interpretazioni degli attori Luca Serani, Maria Francesca Tomassetti, Roberto Ianni e Giuseppe Tomei. L'accompagnamento musicale è stato della violoncellista Flavia Massimo con la partecipazione di Edoardo Sylos Labini, attore e fondatore di Culturaidentità. (Gru)