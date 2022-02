Torino: protesta studenti, Lamorgese si dimetta domani saremo sotto Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Luciana Lamorgese per decenza. Domani andremo a fare un'azione congiunta tra studenti sotto la Prefettura e tra una settimana torneremo in piazza con una nuova mobilitazione. Lo hanno affermato gli studenti di Torino che oggi hanno tenuto una conferenza stampa per controbattere alle parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese sugli scontri tra i giovani e la Polizia dello scorso 28 gennaio. "Non sarà nostra intenzione chiedere un incontro con Prefetto e Questore. A noi interessa che le istituzioni smentiscano le frasi di Lamorgese e si assumano le responsabilità per le violenze di piazza. Quando sono in difficoltà trovano scuse come gli infiltrati", hanno concluso. (Rpi)