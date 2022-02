Foibe: Pezzopane (Pd), Regione Abruzzo e Comune L'Aquila fanno propaganda, presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila, per celebrare il giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe, hanno organizzato un evento a cui hanno presenziato unicamente personalità di rilievo politico afferente al mondo della destra o ospiti coinvolti in operazioni editoriali di estrema destra riferite a Casapound e Forza Nuova. Lo dichiara la deputata abruzzese del Partito democratico, Stefania Pezzopane, della presidenza del gruppo dem alla Camera. Questo, sottolinea Pezzopane, “con l'aggravante di aver coinvolto le scuole e utilizzato i fondi pubblici ed escludendo, in modo sconcertante, la presenza di storici autorevoli, compresa la sua struttura di riferimento, l'Istituto abruzzese per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea, che ha esattamente lo scopo di promuovere l'approfondimento e lo studio di tali questioni". La deputata evidenzia come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del giorno del Ricordo abbia invece richiamato la Repubblica “al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe'. (segue) (Rin)