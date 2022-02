Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- No al certificato verde rafforzato che impedisce ai sardi che ne sono sprovvisti di viaggiare in nave o in aereo per spostarsi nella Penisola. E' stato questo il tema caldo della manifestazione promossa da Italexit, il movimento di Gian Luigi Paragone appoggiato da movimenti sardi contrari al green pass, svoltasi questa mattina in piazza Darsena a Cagliari.(Rsc)