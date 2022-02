Veneto: lotta al bostrico, altri 6 milioni di euro da gestire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la proliferazione del bostrico, parassita delle piante, che ha colpito i boschi veneti devastati dalla tempesta Vaia, attaccando prima gli alberi schiantati e propagandosi poi alle piante ancora in piedi, la Regione Veneto ha messo in campo competenze trasversali e diversi soggetti attuatori. “Non è quindi mai stata sottovalutata la problematica, ma anzi affrontata in maniera coordinata. Nella gestione post Vaia sono stati coordinati migliaia di cantieri a tempo di record, dovendo contemperare esigenze opposte, per esempio nella rimozione degli alberi in alcuni siti che avrebbe creato seri rischi valanghivi”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. Dopo la fase emergenziale chiusa lo scorso gennaio. la fase operativa ordinaria prevede anche tutti gli aspetti di ripristino e di gestione delle opere agricolo-forestali per rimettere in sicurezza le foreste. Per la pulizia e il ripristino dai danni causati dalla tempesta e dal bostrico la Regione sta finanziando 114 domande coi fondi del PSR 2014-2020, per un totale di 10,8 milioni di euro. “La Regione del Veneto continuerà ad occuparsi dell’emergenza anche attraverso il tavolo di lavoro interdisciplinare che si occuperà, anche alla luce delle linee guida nazionali, della gestione dei fondi stanziati per il bostrico dall’ultima legge di bilancio”, spiega l’assessore all’Agricoltura Federico Caner. Si tratta di sei milioni di euro, stanziati per il 2022 e il 2023, per i quali si attendono ora una i decreti attuativi.(Rev)