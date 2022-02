Napoli: Ciarambino (M5s), attivare pronto soccorso a Policlinico per evitare chiusure al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura, nei giorni scorsi, del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli e il carico di lavoro oramai insostenibile, al centro della protesta delle principali organizzazioni sindacali, non sono più accettabili. L'emergenza pandemica, sommata all'ordinario iperafflusso, ha già messo in ginocchio in altre occasioni il principale ospedale del Mezzogiorno. Da oltre un anno invochiamo che sia attivato il Pronto Soccorso al Policlinico universitario. Una richiesta che si rende oggi ancor più necessaria, condivisa da gran parte del mondo accademico. Non possiamo più attendere, né possiamo più permetterci che nell'ospedale di riferimento più importante della Campania si debba essere costretti a rispedire indietro i pazienti. Ora più che mai si rende necessario accelerare i tempi per l'apertura del Pronto Soccorso". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. "Parliamo di una struttura a due passi dal Cardarelli, dotata di centinaia di posti adeguatamente attrezzati e personale altamente specializzato. Il supporto di un presidio come il Policlinico contribuirebbe a dare ossigeno al Cardarelli, debellando il rischio di nuove chiusure, che mettono ogni volta a repentaglio il sistema sanitario di tutta la regione".(Ren)