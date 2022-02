Veneto: selezionati nove borghi per il bando di rigenerazione, entro marzo il vincitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 41 le manifestazioni di interesse presentate dai Comuni veneti in risposta all’avviso della Regione per la realizzazione di un progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo storico a rischio abbandono o abbandonato. Il finanziamento di 20 milioni di euro arriva dai fondi del Pnrr. Un’apposita commissione ha selezionato nove località, che potranno completare le proposte presentate integrandole con gli elementi richiesti per uno studio di fattibilità entro il primo marzo. Si tratta di Mel, Borgo dei Murales di Cibiana e Sottoguda di Rocca Pietore nel bellunese, San Basilio nel rodigino, Solighetto, Borgo Val e Collalto nel trevigiano, Borgo Storico delle Terme di Recoaro nel vicentino e Campo di Brenzone nel veronese. “La partecipazione all’avviso della Regione è stata davvero importante tutti e nove i progetti sono notevoli per qualità di elaborazione, sono proposte che non solo possiedono le caratteristiche necessarie, ma anche presentano elementi di rilevante spessore e apprezzabili fattori di qualità nonché una previsione di spesa in linea con il finanziamento previsto dal Ministero”, ha detto l’assessore alla Cultura Cristiano Corazzari. Potevano presentare manifestazione di interesse i Comuni con un borgo storico all’interno del loro territorio, caratterizzato da un avanzato processo di spopolamento, con un massimo di 300 abitazioni, interessato da un progetto di recupero e rigenerazione. Entro il 15 marzo la Regione siglerà con il Comune selezionato l’intesa prevista e trasmetterà la proposta al ministero della Cultura. Entro maggio sarà approvato il decreto di ammissione al finanziamento.(Rev)