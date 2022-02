Veneto: approvato il piano regionale per le case e gli ospedali di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità del Consiglio regionale veneto ha approvato a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, il piano di individuazione delle 99 Case di comunità (91 finanziate con i fondi Pnrr e 8 dalla Regione) e di 30 Ospedali di comunità. Il piano di programmazione, illustrato dall’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, fa perno sulle risorse attese dal Pnrr (135 milioni per le case e 73 per gli ospedali) per potenziare la rete regionale dei presìdi sanitari e sociali. La realizzazione delle case di comunità dovrà consentire, in particolare ai malati fragili e cronici, di accedere a strutture multidisciplinari dove operano medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e assistenti sociali: si prevede una casa ‘hub’ ogni 50 mila abitanti e case ‘spoke’ ogni 30 mila abitanti, nell’ottica di avvicinare i servizi di base ai cittadini. In parallelo, la realizzazione di 30 ospedali di comunità, 8 in più rispetto all’attuale programmazione sanitaria, dovrà dotare il territorio di strutture intermedie a ricovero breve, da 20 posti ciascuno, con l’obiettivo di offrire interventi sanitari di media/bassa intensità clinica, per degenze di breve durata. L’obiettivo è migliorare l’appropriatezza delle cure, aiutare il passaggio dei pazienti dai reparti ospedalieri per acuti al proprio domicilio ed evitare accessi impropri agli ospedali.(Rev)