Pnrr: nasce tavolo monitoraggio misure per rafforzare Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Monitorare attentamente le modalità di funzionamento degli strumenti introdotti a sostegno degli Enti locali, l’efficacia della loro attuazione e le eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere sui territori. È questo l’obiettivo del tavolo di lavoro appena istituito, coordinato congiuntamente dal dipartimento della Funzione pubblica e dal dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, con la partecipazione di rappresentanti del ministero dell’Economia, del dipartimento per le Politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni. "Il governo ha raccolto l’allarme dei sindaci e degli amministratori locali all’assemblea Anci di Parma - sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - approvando un ventaglio di misure senza precedenti. Misure che potenziano le capacità assunzionali degli enti attraverso trasferimenti diretti, fondi appositi e regole semplificate e rapide di reclutamento del personale. Tramite le convenzioni stipulate - o in corso di definizione - con Cassa depositi e prestiti, Invitalia, Sogei e le possibilità di intervento riconosciute a Medio Credito Centrale sono stati, inoltre, predisposti strumenti di assistenza tecnica a supporto delle fasi di progettazione e attuazione dei progetti Pnrr. Adesso bisogna accertarsi che a questo sforzo legislativo e amministrativo seguano i fatti. Con il tavolo appena costituito continuiamo l’impegno a fianco di Regioni, Province e Comuni per costruire la nuova Italia". (segue) (Com)