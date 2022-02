Pnrr: nasce tavolo monitoraggio misure per rafforzare Enti locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un’ottima iniziativa - dichiara il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna - e risponde a una necessità concreta: verificare che i sostegni agli enti locali messi in campo non restino sulla carta ma siano ben compresi e impiegati, individuando e correggendo ogni criticità man mano che si presenta. Parteciperemo attivamente al tavolo, consapevoli che un pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione è più importante al Sud che altrove, se vogliamo correggere storici divari". "Il tavolo è uno strumento utile e un metodo da esportare anche nelle relazioni con altri dicasteri per dare concretezza agli interventi del Pnrr e monitorarne l’attuazione", afferma Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni che aggiunge: "Consentirà di entrare nel merito delle diverse situazioni locali, dando maggiore coerenza al processo in corso e fornendo utili supporti laddove necessario. Un impegno che si inquadrerà, come prevede il Pnrr, in un’ottica di rafforzamento strutturale della Pubblica amministrazione, con lo sguardo rivolto alle esigenze territoriali e locali". (segue) (Com)