Torino: Slc Cgil scrive a sindaco e assessora Lavoro per intervento urgente su licenziamenti Defendini

- Slc Cgil Torino-Piemonte ha inviato una lettera al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e all'assessora al Lavoro Gianna Pentenero per chiedere un intervento urgente sulla procedura di licenziamento avviata nei confronti di 23 lavoratori Defendini logistica dopo la mancata aggiudicazione della gara Soris. "Riteniamo questa scelta profondamente ingiusta e ingiustificata. Che cosa ne sarà di queste famiglie? -si legge nella lettera inviata alle istituzioni del Comune di Torino -. Chiediamo pertanto l'intervento urgente del Comune di Torino per addivenire a una soluzione occupazionale definitiva per queste lavoratici e lavoratori ingiustamente esclusi. Per parte nostra faremo ogni azione necessaria alla difesa dell'occupazione in un settore fragile e già da tempo sottoposto a processi dolorosi di riorganizzazione", hanno concluso. (Rpi)