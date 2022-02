Abruzzo: Pettinari (M5s) sollecita Regione su attuazione norma su ristori a imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto un incontro urgente agli organi della Giunta interessati per chiarire le ragioni del notevole ritardo nell'attuazione della legge regionale 9/2021 che assegna risorse per un totale di 10 milioni di euro. Approvare una legge, tra l'altro all'unanimità del Consiglio regionale - incalza Pettinari - ma di fatto non attuarla, con il rischio di illudere migliaia di cittadini, è un atteggiamento che ritengo irresponsabile e inaccettabile in un momento delicato della storia di questa Regione e di questo Paese. Sono al fianco di chi sta combattendo con i denti per uscire da questa situazione di crisi. Sostengo, quindi, con decisione le richieste di Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Abruzzo che si sono trovati a scrivere ripetutamente a chi è alla guida di Regione Abruzzo per chiedere conto, ma a quanto sembra invano, di questa mancanza così grave. Mi auguro che non si perda un giorno di più e che si proceda immediatamente a risolvere la situazione. In ballo c'è la resistenza di tanti piccoli esercenti della nostra regione che non possono aspettare oltre". (Gru)