Piemonte: la Regione da indicazioni alle aziende sanitarie per ripresa attività ordinarie mediche

- La Regione Piemonte ha dato indicazione alle Asl di intraprendere una progressiva ripresa delle attività ordinarie degli ospedali, partendo da un quadro epidemiologico Covid in miglioramento. "Le prestazioni urgenti e non procrastinabili sono sempre state garantite durante tutta la fase pandemica e naturalmente continueranno ad esserlo anche in questa fase - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Ora che la curva del contagio è finalmente in discesa è necessario, però, aggiornare la risposta sanitaria alle necessità di salute dei cittadini ripristinando le prestazioni meno urgenti, ma comunque importanti. (segue) (Rpi)