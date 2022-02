Torino: caro energia, sindaco aderisce a campagna Anci spegnendo Mole Antonelliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha deciso di partecipare alla campagna Anci 'spegnere un monumento per accendere un faro sull'emergenza climatica'. L'azione verrà fatta sul simbolo della Città, ovvero la Mole Antonelliana, che verrà spenta. "Il caro energia e il conseguente aumento delle bollette rischiano di mettere in grave crisi le casse pubbliche e anche quelle dei cittadini - ha affermato Lo Russo - “Serve un intervento deciso e tempestivo del governo a sostegno dei cittadini e dei comuni italiani. Per questo, domani alle 20 spegneremo la Mole per un’ora, in segno di solidarietà e di adesione alla campagna sostenuta dall’Anci nazionale. Il caro energia rischia di creare problemi nei bilanci comunali, con serie conseguenze sull’erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Non possiamo permetterci di vanificare i grandi sforzi che si stanno compiendo per il rilancio dell’economia, il governo intervenga", ha concluso. (Rpi)