Agroalimentare: via libera in Conferenza Stato-Regione a interventi per la promozione della filiera vitivinicola

- E' stata raggiunta in Conferenza Stato Regioni l'intesa sul decreto che assegna 25 milioni di euro alla filiera vitivinicola, all’interno del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell'Acquacoltura, per la realizzazione di campagne divulgative, formative e informative con il canale Horeca e della distribuzione, e il finanziamento di campagne di informazione, azioni in materia di promozione e pubblicità. Il decreto - riferisce una nota - è volto a sostenere e incrementare le esportazioni dei prodotti vitivinicoli all’estero e, nel contempo, attrarre verso i prodotti vitivinicoli un sempre maggiore numero di consumatori extra-Ue e accrescere la consapevolezza di un consumo di qualità dei prodotti Dop e Ig, ancora in contrazione a causa della pandemia da Covid-19. I consorzi di tutela delle Dop, delle Ig e delle attestazioni di specificità, per le loro specifiche funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni, sono stati individuati come i soggetti che attueranno le campagne di divulgazione e informazione. (Com)