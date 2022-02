Balneari: Gelmini, confronto utile tra governo e Regioni-Anci-Upi, nuovo incontro prima di Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si è riunito questo pomeriggio un tavolo di confronto, promosso dal ministro Gelmini, tra il governo, le Regioni, l’Anci e l’Upi, in merito al tema delle concessioni demaniali marittime. E' quanto si legge in una nota. All’incontro, per l’esecutivo, oltre al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, hanno partecipato il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia. "Abbiamo avuto un primo confronto con le Regioni e con gli enti locali - afferma il ministro Gelmini - ed è stato certamente un momento utile. C’è l’impegno da parte del governo a trovare soluzioni adeguate da mettere in campo per salvaguardare gli operatori del settore, giustamente preoccupati, per i funzionari pubblici, che devono operare con regole precise, e allo stesso tempo per non incorrere in procedure di infrazione europee. L’esecutivo avanzerà una proposta e prima del Consiglio dei ministri che deciderà sulla vicenda delle concessioni demaniali sarà mia cura convocare un nuovo incontro". (Com)