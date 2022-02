© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15.259 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate oggi in Piemonte. Di queste 10.474, la larga maggioranza, sono terze dosi. In base alla normativa nazionale, i certificati di esenzione vaccinale a partire dal 1 marzo saranno validi solo se emessi in formato digitale sull’apposito sistema nazionale Tessera sanitaria. (Rpi)