Piemonte: entro il 2023 nuovo polo scolastico ad Ovada

- Con la firma dell'accordo di programma sulla riqualificazione dell'edilizia scolastica di Ovada, entro il 2023 la zona avrà il suo nuovo polo scolastico. Lo ha annunciato la Regione Piemonte in una nota stampa. "Questa è una di quelle firme che sono felice di mettere, perché siamo riusciti a sbloccare i lavori per una scuola che Ovada attende da anni - ha affermato il presidente Cirio -. Era il 2007 quando l'intesa è stata siglata e 15 anni di burocrazia non hanno davvero senso, mai, e ancor più per luoghi preziosi come le scuole che ogni giorno accolgono i nostri figli e devono farlo al meglio e in sicurezza". (segue) (Rpi)