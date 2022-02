Piemonte: l'assessora al Welfare su emergenza sfratti, stiamo mettendo in campo misure necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se non è di nostra stretta competenza non possiamo ignorare un fenomeno grave, acuito dalla pandemia e che andrà, giocoforza, a ricadere sul sistema dell’edilizia residenziale pubblica. Il fenomeno è quindi seguito nei suoi aspetti generali, grazie alla collaborazione con altri soggetti istituzionali e la situazione è monitorata costantemente. Lo ha affermato l'assessora al Welfare del Piemonte Chiara Caucino durante l'audizione di questa mattina in Consiglio regionale. Dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno dello stesso anno sono stati eseguiti solo sfratti per finita locazione, 76 nel Comune di Torino e 14 nel circondario. (segue) (Rpi)