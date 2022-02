Piemonte: l'assessora al Welfare su emergenza sfratti, stiamo mettendo in campo misure necessarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 sono stati eseguiti 631 sfratti sia per morosità che per finita locazione e, precisamente, 487 sfratti nel Comune di Torino e 144 nel resto del circondario. Significativi anche i dati relativi ai primi mesi del 2022 - si legge in una nota stampa -, che confermano che l’effetto post pandemia non ha tardato a farsi sentire: dal 1 al 22 gennaio di quest’anno sono pervenute già 570 richieste di esecuzione di sfratto, di cui 388 per il Comune di Torino e 182 per il resto del circondario. Un trend in crescita che spinge la Regione ad attendersi, ha spiegato Caucino, "un aumento della pressione sul sistema pubblico, in particolare sulle richieste di assegnazioni di alloggi per emergenza abitativa. (segue) (Rpi)