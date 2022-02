Sardegna: ospedali in difficoltà, Pd, Leu e M5s scrivono a Speranza, pazienti Covid senza antivirali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gravissima situazione in cui versano le strutture sanitarie pubbliche della Sardegna, con particolare riferimento ai pronto soccorso negli ospedali di primo e secondo livello è l'oggetto di una missiva inviata dai capigruppo in Consiglio regionale Francesco Agus (Progressisti), Gianfranco Ganau (Pd), Eugenio Lai (Leu) e Roberto Li Gioi (M5s) al ministro della Salute, Roberto Speranza. “Nell’ultimo periodo – si legge nella lettera – gli effetti combinati della diffusione della variante Omicron, anche negli ospedali, e l’aumento delle necessità sanitarie da parte dei pazienti affetti da tutte le altre patologie, uniti all’insipienza con cui la Giunta regionale ha affrontato le emergenze, hanno reso la situazione ancora più esplosiva. In primo luogo crediamo sia importante segnalare la grave discrepanza tra i dati comunicati quotidianamente dalla Regione al Vostro Ministero e quelli empiricamente riscontrati negli ospedali più importanti dell’Isola. Questo perché la pratica dei ricoveri in ospedali solo teoricamente non riservati ai pazienti covid è diventata prassi”. I capigruppo della minoranza di centro-sinistra, inoltre, hanno segnalato “il fatto che in data 7 febbraio, quando la Regione comunicava la presenza di 361 pazienti ricoverati per Covid, il numero delle persone realmente ospitate da giorni negli ospedali pubblici dell’Isola era superiore alle 500 unità, 63 dei quali al Brotzu, 25 nel solo Pronto soccorso del Policlinico e 15 in quello del San Martino a Oristano”. (segue) (Rsc)