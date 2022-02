Veneto: Giorno del ricordo, atto di giustizia riconoscere il dolore delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha voluto commemorare l’odierno Giorno del ricordo, citando, all’inizio del suo messaggio vicende di pulizia etnica, come quella armena, l’olocausto, il Biafra, il Ruanda, l’Iraq, la Libia, i gulag e i campi di concentramento. “Ricordare il dramma delle foibe, quanti furono assassinati o affogati nell’Adriatico, rapiti e mai più ritornati alle loro famiglie e poi l’esodo amaro di istriani, dalmati, cittadini di Fiume e del Quarnaro, riconoscere il loro dolore è un atto di giustizia”, scrive Ciambetti. Anche a guerra finita le violenze in quel territorio continuarono per molto tempo. “Vittime di quel clima furono cittadini che non s’erano di certo compromessi con il regime fascista o con l’occupante nazista. Non erano di certo legati ai regimi nazi-fascisti i bambini e gli adolescenti assassinati nella strage della Vergarolla, a Pola, strage voluta per intimidire gli italiani rimasti in Istria”, prosegue Ciambetti, che cita un passaggio della commemorazione del 2006 del presidente della Repubblica Ciampi. “Il riconoscimento del supplizio patito è un atto di giustizia nei confronti di ognuna di quelle vittime, restituisce le loro esistenze alla realtà presente perché le custodisca nella pienezza del loro valore, come individui e come cittadini italiani”, parole, secondo Ciambetti, di straordinaria attualità ancora oggi.(Rev)