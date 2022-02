Droga: spaccio nel Beneventano, 7 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 7 soggetti, di cui 5 uomini e 2 donne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività di indagine è originata tra il 2019 e il 2020, a seguito di due attentati dinamitardi e due incendi che avevano coinvolto le auto di una famiglia del posto. Ricostruito il movente relativo al traffico di droga, i militari hanno così potuto ricostruire l'attività di cessione posta in essere principalmente da uno degli indagati. Nel corso delle indagini è stato possibile risalire anche al fornitore della stupefacente (tra cui marijuana, cocaina e crack) ossia il cugino di uno degli indagati, residente a Napoli. Inoltre, da quanto si apprende dagli inquirenti, uno dei soggetti, quando si trovava in carcere, avrebbe intrattenuto illegalmente delle telefonate con alcuni degli indagati per informarsi e fornire indicazioni sugli affari illeciti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura. (Ren)