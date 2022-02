Napoli: aggrediti agenti durante un controllo in zona ospedaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli durante un controllo nella zona ospedaliera, hanno proceduto ad una verbalizzazione per un passo carraio scaduto e non rinnovato. La titolare, secondo le ricostruzioni, avrebbe allertato telefonicamente i figli che, sopraggiunti a bordo di un autoveicolo, avrebbero minacciato prima e poi aggredito con schiaffi e calci gli agenti che in quel momento stavano operando per poi allontanarsi cercando di far perdere le tracce. Gli agenti feriti hanno dato quindi l'allarme via radio e sono stati raggiunti da una autovettura del Reparto di Tutela Ambientale e del Pic che si trovavano nelle prossimità della zona ospedaliera. Gli aggressori sono stati rintracciati dopo poco, sono stati indentificati e arrestati. Gli agenti aggrediti hanno ricevuto le cure mediche presso l'ospedale Cto con prognosi di 7 giorni per lesioni. E' stato disposto il processo per direttissima che ha visto confermato l'arresto e rinviato a giudizio gli aggressori. (ren)