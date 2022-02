Piemonte: Cirio ad Alessandria, provincia del futuro della nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha visitato Alessandria e l'hinterland della Città definendola la "provincia del futuro del Piemonte, perché la sua collocazione all’incrocio tra Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam rende evidente come questo sia il territorio dove investire per i privati sotto il profilo della logistica e dove noi, come pubblico, garantire i servizi accessori a questi investimenti". Durante la giornata Cirio accompagnato dagli assessori regionali Vittoria Poggio e Marco Protopapa ha firmato l'accordo per sbloccare i lavori per il nuovo polo scolastico di Ovada. (segue) (Rpi)