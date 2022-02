Rifiuti: sequestrate 6 discariche abusive nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno scoperto e sequestrato 6 discariche abusive alle pendici del Vesuvio. In particolare, nel comune di Ercolano (Na), i militari della locale tenenza hanno trovato 6 discariche abusive in un'area di 500 mq di superficie, all'interno delle quali vi erano rifiuti solidi urbani e alcuni pericolosi come scarti di lavorazione edile, vernici, guaine. Sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili che, secondo gli inquirenti, avrebbero probabilmente utilizzato camion o comunque mezzi muniti di cassone ribaltabile considerando la consistenza dell'immondizia. (Ren)