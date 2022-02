Piemonte: Carabiniere ferito a Rivarolo, Uisc chiedere inasprimento norme a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio del collega, colpito al volto da una pietra lanciata da un uomo in stato di alterazione psicofisica, si tratta dell'ennesimo atto di violenza contro appartenenti alle Forze dell'ordine, che ci costringe a tornare sull'argomento. Chiediamo al governo l'inasprimento normativo per le aggressioni contro le Forze dell'Ordine. Lo ha affermato il segretario regionale di Usic (sindacato Carabinieri) Leonardo Silvestri in una nota stampa a seguito dell'aggressione che ha coinvolto un Carabiniere a Rivarolo. "Usic esprime solidarietà alle donne e agli uomini in divisa - ha continuato Silvestri -, che tutti i giorni si trovano ad affrontare situazioni analoghe, e auspica che tali gesti non tornino a ripetersi. Inoltre, chiediamo al governo dotazioni adeguate e più fondi per l'acquisto di pistole taser, body cam e giubbetti e guanti antitaglio", ha concluso. (Rpi)