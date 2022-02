Veneto: Covid, continua il calo dei positivi, scendono anche i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino della Regione Veneto conferma anche oggi la regressione dei contagi da Covid 19. Gli attualmente positivi sono 132.132, quasi 12 mila in meno rispetto a ieri. I nuovi casi registrati sono stati 7427, il dato migliore dalle festività natalizie, quando era iniziata l’impennata. Buone notizie arrivano anche dai ricoveri, scesi a 1635 (-56) in area medica e a 148 (-9) in terapia intensiva. Sono stati 27 i decessi, col totale regionale che sale a 13.480. Le vaccinazioni ieri sono state 12.779 (622 prime dosi, 2349 seconde dosi, 9808 addizionali).(Rev)