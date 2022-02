Piemonte: legge semplificazione urbanistica pronta per il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge sulla semplificazione urbanistica presentata dal consigliere Valter Marin (Lega), ieri è stata licenziata a maggioranza e ora è pronta ad approdare in Consiglio regionale per la discussione. Il presentatore Marin si è detto molto soddisfatto dell’approvazione "di un testo di legge che ha semplificato alcuni aspetti problematici della precedente legge 16/2018 sul riuso edilizio, soprattutto riguardo al recupero dei volumi di vecchi fabbricati". Critiche dalle opposizioni. Per Marco Grimaldi (Luv) "con tutte queste deroghe il Piemonte manda in soffitta i vincoli urbanistici. Si potranno ricavare appartamenti da fabbricati di ogni tipo. Così apriamo la porta alle speculazioni edilizie, e si rischia di fare torto all’ambiente". (Rpi)