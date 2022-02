Torino: protesta scuole, occupato anche Umberto I oggi conferenza stampa contro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'istituto Umberto I ora sono 9 le scuole occupate dagli studenti a Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro dopo la morte di Lorenzo Perelli e contro l'assenza di dialogo sugli esami di maturità. Nel frattempo, per oggi i giovani hanno indetto una conferenza stampa per rispondere a quelle che definiscono le "dichiarazioni vergognose della ministra Lamorgese. Le parole in merito agli infiltrati che avrebbero causato le violenze con la Polizia dello scorso 28 gennaio durante la mobilitazione studentesca sono provocatorie. E' una narrazione che non accettiamo e domani chiariremo le nostre posizioni". (Rpi)