Veneto: test rapido gratuito per Hiv lunedì 14 all’ospedale di Treviso

- L’Associazione Anlaids di Treviso propone uno screening anonimo e gratuito per verificare la presenza del virus Hiv. Il test si potrà effettuare lunedì 14 febbraio dalle 16 alle 19 negli spazi del padiglione F1 di Malattie Infettive dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “Proporremo un test assolutamente non invasivo e indolore, che consiste in un piccolo ‘cotton fioc’ che viene strofinato sulle gengive. In quindici minuti si ha l’esito. Tutti i cittadini sono invitati a compiere questo atto d’amore verso se stessi e per le persone a cui vogliono bene” sottolinea l’infettivologa Maria Cristina Rossi. Potranno partecipare allo screening anonimo e gratuito, senza prenotazione e senza aver ingerito cibi o bevande nei quindici muniti precedenti, tutti i cittadini maggiorenni, nonché i minorenni accompagnati dai genitori. Ancora oggi nel nostro Paese resiste la convinzione che il virus dell’Hiv sia associato all’omosessualità o al consumo di droghe, e invece, i dati, evidenziano che sempre più spesso colpisce le coppie eterosessuali. “Sapere precocemente di aver contratto l’Hiv consente di avviare tempestivamente la terapia farmacologica, evitando che l’infezione degeneri nella malattia dell’Aids. Chi è sieropositivo può condurre un’esistenza normale, può lavorare, innamorarsi, avere figli, rimanendo in salute e mantenendo una buona qualità della vita», conclude la dottoressa Rossi.(Rev)