Energia: Boccia (Pd), governo preveda fondi per Comuni e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Sull'aumento del costo dell'energia i sindaci hanno avanzato una richiesta concreta che il governo ha il dovere di accettare. Tutte le amministrazioni pubbliche, a partire da Comuni e ospedali, non avevano previsto i maggiori costi dell'energia nei bilanci di previsione e adesso non dispongono delle risorse necessarie per garantire servizi essenziali, facendo fronte ad un aumento così imponente". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, in diretta ad "Agorà", su Rai3. "Questo vuol dire spegnere prima i riscaldamenti, ridurre l'illuminazione pubblica, delle scuole, degli impianti sportivi e culturali, ridurre i servizi nei trasporti locali - ha spiegato il parlamentare -. Mi auguro che nel provvedimento che molto opportunamente il Presidente Draghi ha annunciato, oltre alle risorse per calmierare le bollette per famiglie e imprese, il ministero dell'Economia e delle Finanze preveda un fondo per i Comuni, le province e le città metropolitane, e il caso della città metropolitana di Roma è emblematico, per sostenere queste maggiori spese per l'energia. Allo stesso tempo, serve un'Italia forte e unita in Europa per chiedere interventi immediati che possano bloccare i prezzi anche per i prossimi anni: acquisti comuni di energia e stoccaggi comuni. C'è la resistenza dei Paesi del nord, ma Draghi ha la forza per far valere il proprio peso sui tavoli internazionali".(Rin)