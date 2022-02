Ita: Silvestroni (Fd'I), governo fermi concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti italiani "non possono più essere il bancomat delle low cost straniere. C'è chi come Francia e Germania tiene gli aeroporti chiusi per far prosperare le loro compagnie di bandiera e per non penalizzare i lavoratori". Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo del partito in Commissione trasporti. "L'Italia non ha mai tutelato il sistema paese e anzi ha massacrato prima Alitalia e oggi Ita Airways finanziando con incentivi diretti e indiretti le low cost straniere che oggi hanno il 74 per cento del mercato italiano e sono destinate a crescere se non ristabiliamo trasparenza sugli incentivi modificando le linee guida. La morale da Ryanair, che ha ricevuto infinite concessioni e agevolazioni con incentivi aeroportuali e regionali dall'Italia, non è accettabile. Il Governo non deve fare altri favori alle low cost straniere, che vorrebbero continuare a fare concorrenza sleale alla nostra Compagnia, ma pensare solo a come rendere competitiva Ita Airways", conclude.(Rin)