Veneto: centri sanitari privati in crescita, consiglieri Pd chiedono interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimono preoccupazione in merito all’aumento dei centri medici, poliambulatori e laboratori di analisi a gestione privata i consiglieri regionali del Pd Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon. Stando ai dati relativi alla provincia di Treviso pubblicati dal quotidiano ‘La Tribuna di Treviso’, le strutture nell’ultimo decennio sono passate da 38 a 138. “Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il presidente Zaia del boom della sanità privata che nella ‘sua’ Marca corre più veloce che altrove”, dicono Zanoni e Bigon. Il dato, secondo i consiglieri, si aggiunge alla fuga dei medici ospedalieri dalle strutture pubbliche, alla lunghezza delle liste di attesa per le visite specialistiche, alla mancanza di medici di base e alle chiusure delle sedi di Guardia medica. “La lista è assai lunga, lo denunciamo da tempo e insieme a noi cittadini e addetti ai lavori. Prenderne atto non basta, occorre agire in fretta prima che la sanità pubblica resti solo un ricordo, con cure adeguate solo per chi, portafogli alla mano, potrà permettersi di andare a visitarsi nel privato”, concludono Zanoni e Bigon.(Rev)