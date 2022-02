Porti: Tarlazzi (Uiltrasporti), pronti a dare battaglia per difendere natura pubblicistica autorità portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo d'accordo sull'eventualità di un cambiamento della natura giuridica delle autorità portuali e non arretreremo mai dalla nostra posizione, nella convinzione che un'Autorità di Sistema Portuale di natura privatistica, pensata per lavorare esclusivamente in un'ottica imprenditoriale, rappresenti un pericolo per la tenuta e la crescita di tutto il sistema portuale". Lo sottolinea il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi, commentando le parole del presidente del Porto di Genova e Savona Paolo Signorini dopo la visita a Genova del presidente del Consiglio Mario Draghi. "Ritenendo necessaria e urgente la completa attuazione delle misure introdotte con la riforma Del Rio, che tra l'altro riconferma la validità dell'attuale modello della Legge 84/94, non possiamo in alcun modo condividere il cambiamento proposto dal Presidente Signorini e saremo pronti ad utilizzare tutti i mezzi di protesta a nostra disposizione per evitare che venga scardinata l'attuale impostazione delle Autorità portuali italiane. Un'Autorità di Sistema Portuale di natura privatistica – prosegue Tarlazzi - non risponderebbe assolutamente all'interesse del Paese, ma rischierebbe al contrario di subordinarlo alle grandi alleanze mondiali dello shipping. Lo Stato non può rinunciare alla sua funzione di controllo e di regolazione del mercato, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo in cui la spinta inflazionistica rischia di pregiudicare la ripresa economica del nostro Paese". (segue) (Com)