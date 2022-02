Porti: Tarlazzi (Uiltrasporti), pronti a dare battaglia per difendere natura pubblicistica autorità portuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destrutturazione del sistema portuale – prosegue il segretario generale della Uiltrasporti - rischierebbe di generare le stesse criticità che stiamo vivendo con il modello aeroportuale, in cui la mancanza di regole ha favorito una concorrenza distorta causando la crisi di molte aziende del settore. Sarebbe invece più auspicabile togliere le Asdp dall'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche e snellire le procedure per facilitare gli adempimenti strutturali". "Siamo quindi pronti a dare battaglia su queste tematiche – conclude Tarlazzi - nell'interesse del sistema portuale italiano e per difendere l'occupazione e la qualità del lavoro che da tutto questo potrebbe subire una ricaduta negativa." (Com)