Torino: il rettore di Unito, siamo primo ateneo italiano che certifica competenze acquisite

- L'Università di Torino è il primo ateneo italiano che certifica le competenze acquisite in ambienti formativi non formali, per esempio le aziende, in attuazione del progetto Brunetta per il riconoscimento e la certificazione dei saperi di lavoratori, lavoratrici e di persone alla ricerca di impiego. Lo ha annunciato il rettore dell'Università di Torino (Unito) Stefano Geuna a margine della presentazione del progetto di certificazione delle conoscenze, competenze e abilità professionali di lavoratori e lavoratrici. "L'Università svolge in modo sempre più concreto una funzione di responsabilità pubblica e sociale - ha continuato Geuna -, compiendo un ulteriore passo verso una didattica sperimentale e innovativa, che è pensata per l'inserimento efficace ed efficiente delle persone nel mercato del lavoro. (segue) (Rpi)