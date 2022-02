Veneto: nasce la piattaforma per il monitoraggio territoriale per la prevenzione di rischi e reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama PIMOT, Piattaforma Intelligente di Monitoraggio Territoriale, il progetto annunciato dalla Regione del Veneto per la prevenzione di rischi, mettendo in rete tutti gli strumenti di controllo di ambiente e territorio. L’idea è stata presentata al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il Veneto potrebbe diventarne capofila in Italia e nel mondo qualora venisse finanziato tramite il Recovery plan. “Con questo progetto il Veneto si pone all’avanguardia nazionale sul fronte della protezione dai rischi possibili sui fronti più svariati. Ci si è troppo abituati ad affrontare e commentare dopo che è successo qualcosa, e il primo pensiero è: non si poteva prevedere prima? Questa piattaforma salverà molte vite, come la prevenzione in sanità”, ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. L’obiettivo della piattaforma è di unire gli strumenti di monitoraggio esistenti, di metterli in rete in un’unica banca dati che, tramite l’intelligenza artificiale e modelli di apprendimento, permetta di capire in anticipo se c’è un pericolo e di agire nel migliore dei modi per evitarlo. “Pensiamo ai rischi meteorologici, idrogeologici e sismici, ma anche alla lotta al crimine per le discariche abusive o all’abbandono di rifiuti pericolosi. Vale anche per il monitoraggio di coste e di aree verdi, il controllo preventivo su possibili perdite negli acquedotti e sulla resistenza delle infrastrutture”, spiega l’assessore alla Difesa del suolo, Gianpaolo Bottacin. L’intenzione è di creare un sistema simile a quello del Pronto Soccorso, con un sistema di codici di priorità che faccia scattare l’intervento dove l’indice di rischio è maggiore. Già con la tempesta Vaia dell’autunno 2018 l’incrocio di dati del previsionale meteo e delle piene ha consentito di allertare tempestivamente le Prefetture e quindi la popolazione. “PIMOT ci permetterà di guardare al futuro con più sicurezza e ottimismo: con questo strumento all’avanguardia conquisteremo un quadro conoscitivo ambientale a 360 gradi, potremo ridurre al minimo la moltiplicazione delle attività tra loro analoghe e puntare su un maggiore controllo scientifico del territorio”, conclude Bottacin.(Rev)