Napoli: Manfredi, su movida valorizzare quella sana e debellare quella malata

- "Uscirà a brevissimo l' ordinanza sulla movida, questo è un tema di grande complessità che dobbiamo affrontare con strumenti emergenziali ma anche con quelli ordinari". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sull'ordinanza che a breve uscirà per regolare la movida. Alla domanda se teme i ricorsi, il sindaco ha risposto " tutte le ordinanze possono essere oggetto di ricorso, vogliamo valorizzare la movida sana e debellare quella malata e per far questo abbiamo bisogno di più regole e ordine, di valorizzare gli imprenditori che vogliono investire e che hanno investito e tutelare i residenti". (Ren)