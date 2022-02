Venezia: Rfi, attivazione per collegamento ferroviario aeroporto prevista per il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il collegamento ferroviario dell’aeroporto di Venezia, “l’attivazione è prevista per il 2025, per le Olimpiadi. Lo stato di progetto è stato approvato dal Cipes ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale”. Lo ha affermato Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rete ferroviaria Italiana (Rfi), in audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato di realizzazione delle opere commissariate. “Recentemente abbiamo adeguato le tariffe di Rfi per le attività negoziali che avremo quest’anno e contiamo di avviare la gara d’appalto a settimane, appena chiudiamo il nuovo quadro economico”.(Rin)