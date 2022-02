Università: l'Ateneo di Torino è il primo in Italia a certificare conoscenze e competenze dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 1 marzo sarà possibile certificare le proprie competenze per 40 ambiti di conoscenza corrispondenti a circa 230 crediti universitari. I lavoratori, le lavoratici e le persone in cerca di occupazione potranno quindi verificare in ogni momento le proprie conoscenze e abilità professionali, al fine di certificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. E potranno allo stesso tempo documentare formalmente, attraverso il riconoscimento dei crediti universitari, i propri saperi. (Rpi)