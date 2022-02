Ambiente: stoccaggio abusivo di rifiuti, sequestri e multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Casoria (Napoli), è stato denunciato l'amministratore di un'azienda nel settore della verniciatura e riparazione di mezzi pesanti, dove è stato rilevato lo stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi, sequestrando un area di 30 metri quadrati piena di immondizia di vario genere. La ditta, inoltre, non aveva alcun titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera. E' stato sequestrato un capannone di circa 2.500 metri quadrati con all'interno delle aree adibite a carrozzeria e un forno per la verniciatura installato senza autorizzazione. Per l'amministratore dell'azienda sono scattate sanzioni per migliaia di euro. (Ren)